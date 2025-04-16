Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 3 ayına ait faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müdürlükçe 2025 yılı ocak-mart döneminde 3 bin 707 kanal açma, 2 bin 271 vidanjör hizmeti ve 4 bin 379 metre kanalizasyon hattı çekme işlemi gerçekleştirildi.

Bu süreçte ayrıca 189 kanalizasyonun parsel bağlantıları yapıldı, ana hat ve parsellerde meydana gelen 20 arıza giderildi.

Bunlarla birlikte 2 bin 345 metre içme suyu hattı inşaatı ve 1010 metre hat yenileme işlemi yapıldı.

Müdürlük, yılın ilk çeyreğinde 170 baca açma ve yükseltme işlemi yaptı, 36 parsel yükseltme işlemini de tamamladı.

- Yaya geçidi çizgileri bakımdan geçiriliyor

Düzce Belediyesi, şehir genelinde trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak hedefiyle özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterler,

cadde ve sokaklarda planlı çalışmalarını sürdürüyor.