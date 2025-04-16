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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 3 ayına ait faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:34
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        Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 3 ayına ait faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müdürlükçe 2025 yılı ocak-mart döneminde 3 bin 707 kanal açma, 2 bin 271 vidanjör hizmeti ve 4 bin 379 metre kanalizasyon hattı çekme işlemi gerçekleştirildi.

        Bu süreçte ayrıca 189 kanalizasyonun parsel bağlantıları yapıldı, ana hat ve parsellerde meydana gelen 20 arıza giderildi.

        Bunlarla birlikte 2 bin 345 metre içme suyu hattı inşaatı ve 1010 metre hat yenileme işlemi yapıldı.

        Müdürlük, yılın ilk çeyreğinde 170 baca açma ve yükseltme işlemi yaptı, 36 parsel yükseltme işlemini de tamamladı.

        - Yaya geçidi çizgileri bakımdan geçiriliyor

        Düzce Belediyesi, şehir genelinde trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak hedefiyle özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterler,

        cadde ve sokaklarda planlı çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce zamanla silinerek görünürlüğünü yitiren yaya geçidi çizgileri boyanarak daha belirgin hale getiriliyor.

        - Belediye Başkanı Özlü'den Kusursuz Kafe'ye ziyaret

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, engelli bireylerin toplumsal hayata adapte olabilmeleri için hizmete açılan ve çalışanlarının tamamı engellilerden oluşan Kusursuz Kafe'yi ziyaret etti.

        Burada özel bireylerle bir araya gelen Özlü, "İstihdama ve sosyal yaşama entegrasyonlarında elimizden geleni yapmaya devam edeceğimiz kardeşlerime teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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