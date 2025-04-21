Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, göreve gelmesinin üzerinden geçen bir yılı mahalle sakinleriyle bir araya gelerek değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, göreve gelmesinin üzerinden geçen bir yılı mahalle sakinleriyle bir araya gelerek değerlendirdi.

        Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliğinde katılan Savaş, bir yıllık süreçte gerçekleştirilen çalışmaları özetledi.

        Savaş, ramazan ayında yaklaşık 450 haneye nakdi ve ayni destek sağlandığını, Düzce Üniversitesi ile yapılan protokolle Yığılca Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu'nun ilçeye kazandırıldığını anlattı. Savaş, Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne tarım bölümü kurulması için çalışmalara başlandığını da müjdeledi.

        Sağlık alanında yapılan çalışmalara da değinen Savaş, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle aile hekimlerinin eski jandarma binasına taşınacağını, böylece hastanenin gelişmesinin önünün açılacağını ve sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlanacağını ifade etti. Savaş, hastaneye biyokimya laboratuvarı kazandırıldığını ve tomografi cihazı için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

        İçme suyu konusunda da önemli adımlar atıldığını dile getiren Savaş, arıtma tesisinin modernizasyonu için Ankara'dan 3 milyon lira ödenek sağlandığını ve ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

        Savaş, yıllardır atıl durumda bulunan Türk Kızılay ilçe binasının restore edilerek sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği bir merkeze dönüştürüldüğünü, bir yıllık süreçte Petrol Camisi, Ahmetçiler Camisi ve lojmanı ile İncirler Camisi ve lojmanlarının doğalgaz dönüşümünün tamamlandığını, Ahmetçiler İmam Evi'nin bulunduğu 1300 metrekarelik arsanın ise mahalle parkı yapılması için vakıflardan tahsisinin sağlandığını kaydetti.

        - Yığılcalı Downhill bisikletçisi Yaser, okullararası turnuvada birincilik kazandı

        Downhill bisiklet sporunda yeteneğiyle dikkati çeken Yığılcalı genç sporcu Yaser Şen, Düzce'de düzenlenen okullararası bisiklet turnuvasında büyük başarıya imza attı.

        Zorlu parkurlarda sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakan Şen, turnuvanın birincisi oldu.

        Şen'in başarısı, ilçede büyük bir sevinçle karşılandı. Genç sporcunun ailesi ve arkadaşları, bu önemli zaferden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Düzce'de jandarmanın trafik ve asayiş çalışmaları devam ediyor
        Düzce'de jandarmanın trafik ve asayiş çalışmaları devam ediyor
        Düzce'de "Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu"...
        Düzce'de "Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu"...
        AK Parti Düzce Milletvekili Keşir, zirai dondan etkilenen tarım arazilerind...
        AK Parti Düzce Milletvekili Keşir, zirai dondan etkilenen tarım arazilerind...
        Düzce'de kapı pervazına sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
        Düzce'de kapı pervazına sıkışan muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahallelilerle bir araya geliyor
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahallelilerle bir araya geliyor
        Türkiye, halk oyunlarında uluslararası arenada söz sahibi olmak istiyor
        Türkiye, halk oyunlarında uluslararası arenada söz sahibi olmak istiyor