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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde dezavantajlı öğrenciler için gezi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:54
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde dezavantajlı öğrenciler için gezi programı düzenlendi.

        Düzce Çilimli Dernekler Platformunun yürüttüğü "Sivil Toplum ve Gençlik Projesi" kapsamında 50 dezavantajlı öğrenci Yığılca'yı ziyaret etti.

        Proje kapsamında öğrenciler Sarıkaya Mağarası önünde kahvaltı yaptı, ardından mağarayı gezdi.

        Mağara ziyareti sonrası Koca Meşe Mesire Alanı'na giden grup, burada vakit geçirdikten sonra Saklıkent Şelalesi'yle geziyi tamamladı.

        - Yığılca'da "Turizm Haftası" toplantısı

        Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol başkanlığında, "49. Turizm Haftası Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, ilçe kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Demirkol, planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi, 27 Nisan Pazar Sarıkaya Mağarası Kamp ve Mesire Alanı'nda düzenlenecek etkinlikler üzerinde duruldu.

        - Yığılca'da ek spor salonu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı

        Yığılca'da, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün sağladığı destekle hayata geçirilen ek spor salonu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı.

        Yeni tesisin birinci katında halter, güreş, judo ve tekvando branşlarında çalışmalar yürütülecek. Gençlik merkezi olarak hizmet verecek ikinci katta ise resim, müzik, dil, zeka oyunları ve plates kursları düzenlenecek.

        Ek binanın doğalgaz bağlantısı tamamlanırken, donanım malzemelerinin gelmesi bekleniyor.

        Mevcut cep salonunda ise badminton, okçuluk, dart ve flor curling kursları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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