Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Giriş: 19.03.2026 - 18:08
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
