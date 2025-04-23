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        Göç yolunda akıma kapılan leylek ile yuvadan düşen sincaplar sağlığına kavuşuyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de elektrik akımına kapılarak yaralanan leylek ile yuvalarından düşen sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:03
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        Göç yolunda akıma kapılan leylek ile yuvadan düşen sincaplar sağlığına kavuşuyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de elektrik akımına kapılarak yaralanan leylek ile yuvalarından düşen sincaplar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi ediliyor.

        Yığılca ilçesi kırsalından geçen yüksek gerilim hattı direğinin yanında hareketsiz halde leylek gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Vücudunda yanıklar oluşan ancak yaşadığı anlaşılan leylek, özel kabinle müdürlüğe getirilerek burada veteriner hekim Zeynep Hızal ve Murat Ünlü tarafından yoğun tedavi sürecine alındı.

        Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ise yuvadan düşerek yaralanan ve vatandaşlar tarafından müdürlüğe getirilen 2 sincap, özenli bakımla erişkinliğe kavuştu.

        Leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, sincaplar ise kısa süre sonra bulundukları bölgelerde doğaya salınacak.

        - "Sincaplarımızı en kısa zamanda doğaya uğurlamayı düşünüyoruz"

        Hızal, AA muhabirine, sincapların tedavi süreçlerinin sonuna geldiklerini söyledi.

        Biri dişi, diğeri erkek olan sincapların yüksekten düşme sonucu yaralandığını anlatan Hızal, "Yüksekten düşmeye bağlı olarak hem karnında hem de bacaklarında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle bize geldi. Tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirdik. Dişi sincabımızın problemi daha büyüktü çünkü onun sindirim sisteminde problem vardı. Kendi kendine beslenemiyordu. Teslim aldığımızda 4 aylıktı, şu an o da erişkin oldu." diye konuştu.

        Hızal, sincapların doğaya salınacak kadar sağlıklı duruma geldiğini vurgulayarak, "Onları doğal yaşam alanlarına bırakabilmemiz için hem kendi kendilerine beslenebilecekleri hem de hayatlarını sürdürebilmeleri için büyümelerini bekledik. Havaların ısınmasıyla erişkinlik düzeyine eriştiler. Sincaplarımızı en kısa zamanda doğaya uğurlamayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        - "Leyleğimiz gün geçtikçe daha iyiye gitmekte"

        Ünlü ise leylek ilk bulunduğunda kıl köklerinde yanıklar olduğu için elektrik çarpması şüphesiyle tedavisine başlandığını söyledi.

        Kanatlının tedavi sürecinin yoğun şekilde devam ettiğinden bahseden Ünlü, "İlk müdahaleyi hemen yaptık, iştahsız olduğu için yemek yiyemedi, serum takviyesi yaptık, dolaşımını uyarıcı ilaçlar verdik." dedi.

        Ünlü, hayvanın iştahının hala yerinde olmadığını ancak uzman ekiplerce özenle beslendiğini anlatarak, "Leyleğimiz gün geçtikçe daha iyiye gitmekte. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kanat kökleri ve dokusunda ödem, şişlik ve kızarıklık var. Buna yönelik ilaçlar veriyoruz, şu an durumu kritik, inşallah ilerleyen günlerde daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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