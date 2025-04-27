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        Düzce Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

        Düzce'de yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:21 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:21
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        Düzce Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
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        Düzce'de yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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