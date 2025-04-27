Düzce Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
Düzce'de yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi.
Düzce'de yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
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