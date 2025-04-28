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        Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:51
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        Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.

        Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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