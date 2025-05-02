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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:58
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Taşaltı, Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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