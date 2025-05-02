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        Düzce'de sağlık alanındaki yeni yatırımların temeli atıldı

        Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'de hayata geçirilecek 400 yataklı hastane ek binasının tanıtımı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'nin (ÇÖZGEM) temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:57 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:07
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        Düzce'de sağlık alanındaki yeni yatırımların temeli atıldı
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        Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'de hayata geçirilecek 400 yataklı hastane ek binasının tanıtımı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'nin (ÇÖZGEM) temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Arapçiftliği Mahallesi'nde hizmet verecek ve 50 milyon liraya inşa edilecek Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve ÇÖZGEM için temel atma töreni düzenlendi.

        Buradaki törende konuşan Vali Selçuk Aslan, kentin her geçen gün nüfusunun arttığına dikkati çekti.

        Aslan, "Dinamik bir şehir, artan nüfus, ilave kamu hizmeti gereğini ortaya çıkarmakta. Bu minvalde şehrimizin geleceğini doğru şekilde tanımlayarak ve görerek, eğitim, sağlık, ulaşım, alt yapı gibi konuları bugünden planlamak gerekli. Bu noktada yerel yönetimler, milletvekilleri ve merkezi yönetim olarak proaktif ve vizyoner görüşlerle hazırlıklarımızı, yatırımlarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla bütün bu yatırımlar kolektif bir emekle ortaya çıkarılıyor." dedi.

        AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir da ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar birçok sağlık tesisinin açılışında sizlerle olduk ama bu tesisin de ayrı bir önemi var. Tesisimiz yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak. Bugün temelini atıyoruz inşallah müteahhidimizden de 250 günde tamamlanacağının sözünü aldık, İnşallah 1 yıl dolmadan gelip burada açılışını da yapacağız." diye konuştu.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de toplumda ruh sağlığının önemine değinerek, "Ruh sağlığı konusunda toplumumuzda zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Her zaman insanlarla beraberiz. Gerçekten şehrimizin böyle bir sağlık tesisine ihtiyacı vardı, hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da tesisin kente hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile ÇÖZGEM'in temeli atıldı.

        Buradaki programdan sonra Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığınca yaklaşık 8 milyar lira kaynakla kentte hayata geçirilecek 400 yataklı hastane ek binasının tanıtımı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürü Yılmaz, 3 boyutlu grafiklerle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermesi planlanan ek binanın modern poliklinik ve üniteleri ile buralarda kullanılacak cihazlarını tanıttı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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