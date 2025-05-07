Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 60 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 60 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si adresinde bulunamadı, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçlarından mükerrer kaydı bulunan 74 şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

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