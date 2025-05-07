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        Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 60 şüpheli yakalandı

        Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunan 60 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:35
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        Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 60 şüpheli yakalandı
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        Düzce'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretine ilişkin suçlardan mükerrer kaydı bulunan 60 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçlarından mükerrer kaydı bulunan 74 şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 60 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si adresinde bulunamadı, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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