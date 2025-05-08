Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Üniversitesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet kutlamasını kına gecesiyle yaptı

        Düzce Üniversitesinden (DÜ) bu sene mezun olacak bazı öğrenciler için kız öğrenci yurdunun bahçesinde kına gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Üniversitesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet kutlamasını kına gecesiyle yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce Üniversitesinden (DÜ) bu sene mezun olacak bazı öğrenciler için kız öğrenci yurdunun bahçesinde kına gecesi düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde yapılan etkinlikte, kız öğrencilerin ellerine kına yakıldı.

        Bahçeye kurulan ses sisteminden çalan müzik eşliğinde oyun havaları oynayan, halay çekip horon tepen öğrenciler doyasıya eğlendi.

        Etkinliğin sonunda DÜ öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Afra Pelin Köseoğlu, AA muhabirine, çok eğlendiğini dile getirdi.

        Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Nursel Uyanık, "Burada eğleniyoruz. DJ performansı yok ama horon, halay, eğlenceli müzikler çalıyor." dedi.

        Aynı bölümden Erva İspiroğlu ile Sudenur Turhan da 4 senedir kaldıkları yurtta kendileri için düzenlenen organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        Zeynep'i öldüren annesinin cezası bozuldu!
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Düzce, ilk 4 ayda AB ülkelerine 11 bin 71 ton iç fındık ihraç etti
        Düzce, ilk 4 ayda AB ülkelerine 11 bin 71 ton iç fındık ihraç etti
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 60 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucudan mükerrer suç kaydı bulunan 60 şüpheli yakalandı
        Düzce'de "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı
        Düzce'de "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı
        Düzce'de yüksekokul öğrencilerinden yenilikçi yapı malzemeleri sergisi
        Düzce'de yüksekokul öğrencilerinden yenilikçi yapı malzemeleri sergisi
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı