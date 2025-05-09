Yığılca'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri düzenlendi
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi verildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
Etkinlikler kapsamında Düzce-Yığılca kara yolunda da uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada durdurulan sürücü ve yolculara yayaların trafikteki güvenliği, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgi verildi.
Ayrıca farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.