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        Yığılca'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri düzenlendi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:29
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        Yığılca'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri düzenlendi
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi verildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle Yığılca Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

        Etkinlikler kapsamında Düzce-Yığılca kara yolunda da uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada durdurulan sürücü ve yolculara yayaların trafikteki güvenliği, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgi verildi.

        Ayrıca farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

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