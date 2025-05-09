Yığılca'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Ayrıca farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Uygulamada durdurulan sürücü ve yolculara yayaların trafikteki güvenliği, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve emniyet kemeri takmanın önemi hakkında bilgi verildi.

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