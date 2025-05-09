Düzce'de haşemalı kadının tatil sitesinin havuzuna alınmaması "ayrımcılık" sayıldı

AHMET ÇELİK / EMRE AYVAZ - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Düzce'de bir kadının tesettür mayosuyla (haşema) havuza girmesini engelleyen tatil sitesi yönetimine, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 150 bin lira idari para cezası uyguladı.

Akçakoca ilçesindeki sitenin sakinlerinden Meral Algün, geçen yıl temmuz ayında ortak havuza tesettürlü mayoyla girdiği sırada önce görevli, ardından da site yöneticisi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Tesettürlü mayoyla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine Algün, İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Akçakoca Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Site yöneticisi A.K. ile görevli S.D. hakkında Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesi'nde "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan dava açıldı.

Kararda, başvuranın beyanları, basına yansıyan haberlerde yer alan video kayıtları, sitenin mayo ve şort harici kıyafetlerle havuza girilmesini yasaklayan 7 Temmuz 2024 tarihli Genel Kurul Kararı, havuzun girişinde yer alan "Haşemayla havuza girmek yasaktır" uyarı yazısı ile "Mayo ve şort dışında hiçbir giysiyle havuza girilmez" ifadesinin yer aldığı "Açık Havuz Talimatı" başlıklı levhanın fotoğrafları, Algül'ün eşinin sitenin mesajlaşma grubuna gönderdiği mesajlar ile yönetici A.K'nin site yönetim kurulu adına verdiği cevaba ilişkin ekran görüntüleri ve Akçakoca Kaymakamlığınca kuruma iletilen İlçe İnsan Hakları Kurul Kararı göz önüne alındığında Algül'ün farklı muameleye maruz kaldığına ilişkin kuvvetli emareleri ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koyduğu kanaatine varıldığı anlatıldı.

Kararda, din ve vicdan özgürlüğünün, demokratik toplumun vazgeçilmez unsurları arasında yer alan hem uluslararası hem de ulusal mevzuatla koruma altına alınan temel hak olduğu belirtildi.

Kararda, site yönetiminin, havuza mayo ve şort dışında kıyafetlerle girilmesini yasaklayan genel kurul kararının "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik"e dayandığını iddia ettiği belirtilerek, ilgili düzenlemenin ise yüzme havuzlarına mayoyla girilmesini hüküm altına aldığına ve yüzme havuzlarına tesettürlü mayoyla girilmesinin yasak olduğuna dair herhangi bir ifade içermediğinin anlaşıldığına işaret edildi.

Kuruma yapılan benzer başvuru kapsamında Sağlık Bakanlığından konu hakkında talep edilen görüşte de belirtildiği gibi tesettürlü mayo ya da diğer yüzücü giysileriyle havuza girilmesi arasında hijyen açısından fark bulunmadığı, söz konusu müdahalenin meşru amaca matuf olmadığı, ölçülülük ilkesi ve onun alt ilkeleri olan elverişlilik, gereklilik ve orantılılık kriterlerine haiz olmadığının değerlendirildiği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Site yönetimince gerçekleştirilen tesettürlü mayo giyenlerin havuzdan yararlandırılmaması şeklindeki uygulamanın ayrımcılık türleri arasında sayılan doğrudan ayrımcılık olarak değerlendirilmiş, somut olayda başvuranın din ve inancı nedeniyle sunulan hizmetten diğer kişilere kıyasla eşit yararlanmasının engellenerek ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Somut olayda gerçekleşen ayrımcılık yasağı ihlali bakımından ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, ekonomik durumu ve ayrımcılık yasağıyla korunmak istenen kamusal menfaat göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili site yönetimine 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."