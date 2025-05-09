TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Düzce'de zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulundu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de zirai dondan etkilenen bahçelerde inceleme yaptı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'de zirai dondan etkilenen bahçelerde inceleme yaptı.
Bayraktar, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın ve beraberindeki heyetle ilçeye bağlı Sarıkaya köyünde çiftçilerle bir araya geldi.
Çiftçilerin taleplerini dinleyen Bayraktar, daha sonra zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemede bulundu.
Bayraktar, gazetecilere, Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde ziyaretlerini sürdürdüklerini, bugün de Yığılca ilçesinde çiftçilerle bir araya geldiklerini ve fındık bahçelerini incelediklerini söyledi.
"Yığılca'da zararın yüzde 100 mertebesinde olduğunu görüyoruz. Bu durum üzüntü verici." diyen Bayraktar, "Fındık, bizim için fevkalade önemli, dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürün hem üretim hem de ihracat açısından. Böyle bir ürünün Karadeniz'de bu ölçüde zarar görmesi bizi üzüyor." ifadelerini kullandı.
Doğal afetlerin iklim değişikliğine bağlı her yıl artış gösterdiğini vurgulayan Bayraktar, "Çiftçilik doğaya açık fabrika ve her türlü doğal afete açık bir şekilde üretim yapıyoruz." dedi.
Bayraktar, Yığılca'da arıcılığın sürdüğünü dile getirerek, "Çiftçilikte yaşadığımız zararlar, ürünlerimizdeki kayıp, arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Bal üretimini ve balın kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla arıcılarımızın da mağduriyetini dikkate alarak arıcılarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.
Daha sonra Yığılca Balköy Bal Kooperatifine giden Bayraktar, burada üretilen arı ürünleri hakkında kooperatif başkanı Turgut Ilgın'dan bilgi aldı.
Arılık ziyareti de gerçekleştiren Bayraktar, arıcı kıyafetleri giyerek kovanları inceledi.
Ardından Bayraktar, Yığılca Ziraat Odasına ziyarette bulundu.
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