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        Yığılca'da organik arıcılık eğitimleri sürüyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve yeni tekniklerin öğretilmesi amacıyla başlatılan Organik Arıcılık Kursları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:21
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        Yığılca'da organik arıcılık eğitimleri sürüyor
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve yeni tekniklerin öğretilmesi amacıyla başlatılan Organik Arıcılık Kursları devam ediyor.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, Halk Eğitim İlçe Müdürlüğünce açılan kursta teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulamalar da yapılıyor.

        Kurs kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ömer Çalışkan, Güney Mahallesi'nde yer alan arılıkta kursiyerlere uygulamalı eğitim verdi. Arıcılığın temel prensiplerinin yanı sıra kata çıkma (ballık verme), arı refahı, bölme ve çoğaltma gibi konularda kursiyerlere bilgi ve beceri kazandırıldı.

        Çalışkan, yaptığı açıklamada, arı kolonilerinin şu anda orman gülü balı için nektar bölgelerine taşındığını belirterek, uygulamalı derslerde arıcılara bu konuda da gerekli eğitimleri vererek koloni başına maksimum verim elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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