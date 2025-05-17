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        Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:55
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        Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çamköy ve Koçyazı mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan G.A. ile B.Y'nin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 160 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan uyuşturucu madde kullandığı belirlenen K.Y.K. ile E.C.Ş. hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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