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        Çerkez Sürgünü'nün 161. yılında Düzce'de anma programı düzenlendi

        Çerkez Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 21.05.2025 - 23:03
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        Çerkez Sürgünü'nün 161. yılında Düzce'de anma programı düzenlendi
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        Çerkez Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

        Kafkas Dernekleri Federasyonunun organizayonuyla sürgünde yurtlarından edilenler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen programa, Çerkez ve Abhaz derneklerinin üyeleri katıldı.

        Anma etkinlikleri, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, sürgünün 161. yılında hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, Çerkez ve Abhaz vatandaşlarında atalarını yad ettiklerini söyledi.

        Sürgünün büyük bir dram olduğunun altını çizen Vali Aslan, "Çerkez kardeşlerimiz bu günü milli yas günü olarak idrak ediyor. Bu yası nesilden nesile yaşatarak devam ediyor. Sürgünde yola çıkanların farklı rivayetlere göre yüzde 50’si, bir farklı araştırmalara göre üçte ikisi ancak Anadolu topraklarından ulaşabilmiştir. Geldikleri coğrafyadan geri vatanlarına döndüklerinde ise buradaki iklimsel şartlara adaptasyon, kitlesel hastalıklar gibi ikinci bir dramla karşı karşıya kalmışlardır." diye konuştu.

        Aslan, Çerkezlerin acısını yürekten paylaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Ben Çerkez kardeşlerimizin acısını yürekten yaşadığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum, Çerkez kardeşlerimiz özelinde Kafkasya'dan Anavatan'dan Anadolu'ya gelen hemşerilerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en kıymetlilerinden olmuşlar, huzur içerisinde yaşamışlar, burayı tekrar vatan bilmişler ve vatanın istiklali ve istikbali içerisinde azimle yaşamıştır. Üzerinde yaşadığımız toprakların istiklali, refahı için mücadele etmişlerdir. Aziz milletimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. "

        Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, Çarlık Rusya'sının 161 yıl önce Çerkez halkını Kafkaslar'dan sürgün ettiğini ve sürgünde birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Konuşmaların ardından rölyefin önüne çiçek bırakıldı, sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Katılımcılar daha sonra kent merkezindeki Cedidiye Meydanı'na yürüdü.

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