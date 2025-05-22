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        Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu

        Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 22.05.2025 - 01:21
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        Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu
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        Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Beyköy Beldesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasının havalandırma ünitesi bölümünde motor arızası nedeniyle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden çalışanlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında fabrikanın havalandırma bölümünde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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