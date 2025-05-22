Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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