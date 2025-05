Hazırladığı büyük boyutlu görsel çalışmayla 1500 yıllık Türk-İslam tarihinde yolculuğa çıkarıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Hayrullah Atay, toplumda tarih bilincini geliştirmek amacıyla 1500 yıllık Türk-İslam tarihinin anlatıldığı büyük boyutlu görsel çalışma hazırladı.

Kentte uzun süre inşaat teknikerliği ve reklamcılık yaptıktan sonra emekli olan 64 yaşındaki Atay, 2008 yılından bu yana hat sanatıyla ilgileniyor.

Atay, uzun yıllar çalıştığı alanlarda tasarım, çizim, kesme ve kabartma becerilerini geliştirdi.

Türk-İslam medeniyetine ilgi duyan Atay, başta gençler olmak üzere toplumu bu konuda bilgilendirmek amacıyla edindiği tecrübelerle görsel çalışma hazırlamaya karar verdi.

Hayrullah Atay, yaklaşık 3 yıl süren çalışmaları sonucunda vektörel (grafik kayıt biçimi) tabanlı hazırladığı çalışmanın patentini aldı.

Atay'ın "Türk-İslam Medeniyeti Yolculuğu" ismini verdiği çalışmasında, Türk-İslam medeniyetinin geçmişi kronolojik sıralama ve çeşitli betimlemelerle anlatılıyor.

Çalışmasında 6. yüzyılın başından Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e kadar uzanan yaklaşık 1500 yıllık tarihsel süreci işleyen Atay, tabloda İslam halifeleri, Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları, önemli tarihi olaylar, doğal afetler ve icatlara dair bilgilere yer verdi.

Atay, 1500 yıllık Türk-İslam tarihini sığdırdığı çalışmasının vektörel tabanlı olduğu için istenilen ebatta büyütülebildiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bunun kullanma alanı o kadar çok ki mesela şu anda Düzce'de 7-8 okulda farklı görsel boyutlarda kullanılıyor. Bu çalışmam, Türkiye'nin bütün okullarında, bütün açık alanlarında, gençlik merkezlerinde, kütüphanelerde, yurt dışında medeniyetimizin temsilciliği olan yerlerde, yani Türk'ün ve Müslüman'ın olduğu her yerde, teknik olarak her türlü uygulanmaya açık. Patentini aldık, her şeyi muhafaza altında."