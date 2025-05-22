Hazırladığı büyük boyutlu görsel çalışmayla 1500 yıllık Türk-İslam tarihinde yolculuğa çıkarıyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşayan Hayrullah Atay, toplumda tarih bilincini geliştirmek amacıyla 1500 yıllık Türk-İslam tarihinin anlatıldığı büyük boyutlu görsel çalışma hazırladı.

Kentte uzun süre inşaat teknikerliği ve reklamcılık yaptıktan sonra emekli olan 64 yaşındaki Atay, 2008 yılından bu yana hat sanatıyla ilgileniyor.

Atay, uzun yıllar çalıştığı alanlarda tasarım, çizim, kesme ve kabartma becerilerini geliştirdi.

Türk-İslam medeniyetine ilgi duyan Atay, başta gençler olmak üzere toplumu bu konuda bilgilendirmek amacıyla edindiği tecrübelerle görsel çalışma hazırlamaya karar verdi.

Hayrullah Atay, yaklaşık 3 yıl süren çalışmaları sonucunda vektörel (grafik kayıt biçimi) tabanlı hazırladığı çalışmanın patentini aldı.

Atay'ın "Türk-İslam Medeniyeti Yolculuğu" ismini verdiği çalışmasında, Türk-İslam medeniyetinin geçmişi kronolojik sıralama ve çeşitli betimlemelerle anlatılıyor.

Çalışmasında 6. yüzyılın başından Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e kadar uzanan yaklaşık 1500 yıllık tarihsel süreci işleyen Atay, tabloda İslam halifeleri, Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları, önemli tarihi olaylar, doğal afetler ve icatlara dair bilgilere yer verdi.

Atay'ın çalışması, farklı boyutlarda Cumayeri ilçesindeki Hilal Tepe Mesire Alanı ile kentteki bazı okullara yerleştirildi.

- "Tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgilere kolayca erişebilmek için bu çalışmayı yaptım"

Hayrullah Atay, AA muhabirine, başta gelecek nesiller olmak üzere toplumun Türk-İslam tarihi ve kültürü hakkında bilgilere kolayca erişebilmesi için bu çalışmayı yaptığını söyledi.

Tarih bilincinin önemine işaret eden Atay, "Köklerini bilmeyen göklere yükselemez. Bu çalışmayı hazırlarken Müslüman-Türk gençliğinin köklerinden güç almasını sağlayarak geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak istedim." dedi.

Görsel çalışmasına Hazreti Muhammed'in doğduğu yüzyılın başından başladığını aktaran Atay, "6. yüzyılın başından 21. yüzyıla kadar 15 yüzyılı, önce 100'er, daha sonra 20'şer ve 5'er yıllık dikey çizgilere ayırdım. Daha sonra 4 ana kategoride ülkeler, olaylar, kişiler ve o yüzyılda yapılan mimari eserlerin bilgilerini çeşitli yazı, işaretlemeler ve fotoğraflarla anlatmaya çalıştım. Çoğunlukla Türkiye'nin tek telif ansiklopedisi olan Diyanetin İslam ansiklopedisini ana kaynak olarak aldım." diye konuştu.