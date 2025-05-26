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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:02
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden H.S. idaresindeki 34 JKE 69 plakalı patates yüklü tır, Turaplar mevkisinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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