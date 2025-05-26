Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden H.S. idaresindeki 34 JKE 69 plakalı patates yüklü tır, Turaplar mevkisinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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