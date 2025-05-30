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        Yeşilaydan "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" farkındalık etkinliği

        Yeşilay Düzce Şubesi, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla stant kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:10
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        Yeşilaydan "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" farkındalık etkinliği
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        Yeşilay Düzce Şubesi, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla stant kurdu.

        Valilik kampüsünde kurulan stantta farkındalık çalışması yapılan etkinlikte, vatandaşlara tütün ürünlerinin sağlık açısından zararları anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay kadın komisyonu üyeleri ve gönüllülerince yapılan etkinlikte, ayrıca sigara kullananlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü uygulandı.

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