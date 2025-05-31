Gölyaka'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı

Açılışa, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Taner A. Bürge, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kayaöz, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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