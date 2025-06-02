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        Düzce'de hayata geçirilen mutfak atölyesinde şef ve aşçılar yetişecek

        Düzce'de şef ve aşçıların yetişeceği mutfak atölyesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:38
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        Düzce'de hayata geçirilen mutfak atölyesinde şef ve aşçılar yetişecek
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        Düzce'de şef ve aşçıların yetişeceği mutfak atölyesi hayata geçirildi.

        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla yürütülen ve Düzce Belediyesi tarafından uygulanan "Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisinde Kuruluyor Projesi" kapsamında Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapılan mutfak atölyesinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, zengin beşeri coğrafyasından edindiği sosyal zenginliğinin gastronomiye yansıması noktasında kentin güçlü bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

        Aslan, mutfak atölyesi sayesinde kent mutfağının bireysel kültürden çıkıp bütüncül olarak ele alınacağını dile getirerek "Kentin yemeklerine hakim şeflerin ve aşçıların yetiştirilmesiyle bu güçlü gastronomi ticari anlamda da güçlü olacak. Burada eğitim görecek 50 kadın kardeşimiz sertifikalandırılacak. Bunların 15'i doğrudan belediye bünyesindeki Beltur uhdesinde, 20'si Düzce Belediyesi İş Kulübü vasıtasıyla piyasada yeme içme sektöründe istihdam edilecek, 15 kişinin de kendi iş yerlerini kurması planlanıyor." diye konuştu.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise 5 yıl önce Mutfak Sanatları Merkezi'ni oluşturduklarını belirterek, "Bunun arkasında bir felsefe var. Düzce'nin demografik yapısı çok zengin ve bunun da zengin mutfağı var. Düzce'de evlerimizde yapılan 380 yemeğimiz var. Bunları kitapta topladık ve yapılacağı yer olarak da burayı belirledik. O yüzden buranın adı restoran değil, mutfak sanatları merkezi. Bunu yaparken bir gayemiz daha vardı. Bunu eğitim yeriyle sürdürülebilir kılmak istiyorduk. Onu da burada oluşturduğumuz atölyede gerçekleştireceğiz. Burada teorik eğitimin verileceği sınıfımız var, yanında da pratik eğitimlerin verileceği mutfak kısmı." ifadelerini kullandı.

        MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da Bakanlığın ve MARKA'nın desteğiyle atölyenin kentin geniş, zengin gastronomi kültürüne nitelikli insanlar yetiştireceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, mutfak atölyesini gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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