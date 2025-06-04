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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı ve işletmelerde denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:58
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        Düzce'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarı ve işletmelerde denetimler sürüyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, veterinerlerin, İl Müdürü Esra Uzun başkanlığında hayvan pazarı ve kurbanlık satış yerlerini denetlediği belirtildi.

        Büyük ve küçükbaş toplam 5 bin hayvan girişinin beklendiği kentte, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerektiği vurgulanana açıklamada, "Kurbanlıkların dini ölçülere uygun olması, gebe olmaması, kulak küpesinin takılı olması, büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesine sahip olması, sığır ve mandaların 2 yaşını, koyun ve keçilerin ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

        - Hamamüstü Eftenispor için kutlama programı düzenlendi

        2. Amatör Ligi Play-Off B Grubu'nda son oynadığı maçta Metek Toki Spor'u 2-1 yenerek üst lige yükselen Hamamüstü Eftenispor için kutlama programı düzenlendi.

        Gölyaka Belediyesi Kültürpark Sosyal Tesisleri'ndeki programda konuşan kulüp antrenörü Sebahattin Kardüz, oyuncuları tebrik etti.

        Kardüz, emeği geçenlere teşekkür ederek, "2. yılında şampiyon olmak öyle kolay değil, 7 oyuncu ilk defa oynadı. Şampiyonluğun Gölyaka'ya ve Hamamüstü Eftenispor'a hayırlı olmasını diliyorum. Başarı; sabretmek, savaşmak ve hiçbir zaman pes etmemektir." dedi.

        Programın sonunda Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, takıma şampiyonluk kupasını, protokol üyeleri ise madalya verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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