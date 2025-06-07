Düzce iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 54 D 9139 plakalı otomobildeki H.M. ve N.M, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, G.A. ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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