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        Düzce iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:46
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        Düzce iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 06 BFM 212 plakalı otomobil ile 54 D 9139 plakalı otomobil D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 54 D 9139 plakalı otomobildeki H.M. ve N.M, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, G.A. ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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