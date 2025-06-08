Düzce'de devrilen tarım aracındaki 7 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
T.Y'nin kullandığı tarım aracı, Tıraşlar köyü yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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