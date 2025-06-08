Düzce'de devrilen tarım aracındaki 7 kişi yaralandı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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