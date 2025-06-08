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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 7 kişi yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:45
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        Düzce'de devrilen tarım aracındaki 7 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        T.Y'nin kullandığı tarım aracı, Tıraşlar köyü yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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