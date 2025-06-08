Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
Düzce'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Düzce'de 1 kişinin yaralandığı trafik kazası anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Y.B. idaresindeki 81 ACN 309 plakalı otomobil ile G.A. yönetimindeki 34 CZU 926 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 81 ACN 309 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan T.Ş. yaralandı. T.Ş, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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