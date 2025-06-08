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        Düzce'de otomobilin ağaçlık alana devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrildiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:38 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:38
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        Düzce'de otomobilin ağaçlık alana devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrildiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.K'nin kullandığı 34 FK 2379 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca kara yolunun Güneyaltı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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