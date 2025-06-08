Düzce'de otomobilin ağaçlık alana devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrildiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrildiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.K'nin kullandığı 34 FK 2379 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca kara yolunun Güneyaltı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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