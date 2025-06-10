Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise 536 kaçak parfüm ele geçirildi, 5 şüpheliye işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sıklaştırdı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

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