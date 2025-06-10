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        Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

        Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 17:21 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:21
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        Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele devam ediyor
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        Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sıklaştırdı.

        Kentte son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 182 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi, 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise 536 kaçak parfüm ele geçirildi, 5 şüpheliye işlem yapıldı.

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