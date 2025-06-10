Düzce'de kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele devam ediyor
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sıklaştırdı.
Kentte son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 182 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi, 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 zanlı tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında ise 536 kaçak parfüm ele geçirildi, 5 şüpheliye işlem yapıldı.
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