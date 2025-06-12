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        Düzce ilk 5 ayda AB ülkelerine 12 bin 851 ton iç fındık ihraç etti

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 12 bin 851 ton iç fındık satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:58
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        Düzce ilk 5 ayda AB ülkelerine 12 bin 851 ton iç fındık ihraç etti
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        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 12 bin 851 ton iç fındık satıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün paylaştığı tarımsal faaliyet verileri açıklamasında, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mayıs aylarındaki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğüne değinilen açıklamada, kentten geçen yılın tamamında 20 bin 142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697 ton ve mayısta 1780 olmak üzere toplam 12 bin 851 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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