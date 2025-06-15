Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Beyköy'den Düzce istikametine doğru ilerleyen İ.Ç. idaresindeki 06 CRZ 207 çekici plakalı tır, otoban bağlantı yolunun Düzce gişeleri mevkisinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğine ait kontrol noktasının bariyer ve beton bloklarına çarptıktan sonra bahçeye girdi.

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