Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu

        Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:33 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Beyköy'den Düzce istikametine doğru ilerleyen İ.Ç. idaresindeki 06 CRZ 207 çekici plakalı tır, otoban bağlantı yolunun Düzce gişeleri mevkisinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğine ait kontrol noktasının bariyer ve beton bloklarına çarptıktan sonra bahçeye girdi.

        Yaklaşık 30 metre ilerleyen tır, bahçe duvarını aşıp tekrar yola çıkarak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Ekipler, dubalarla çevreleyerek yol güvenliğini sağladığı bölgede temizlik çalışması yaptı.

        Kazada hasar gören tır yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler

        Benzer Haberler

        Düzce'de çalışan babalara sürpriz
        Düzce'de çalışan babalara sürpriz
        Düzce'de çocuklar babaları için pasta yaptı
        Düzce'de çocuklar babaları için pasta yaptı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Ellerindeki oyuncak iş makineleriyle operatör babalarına sürpriz yaptılar
        Ellerindeki oyuncak iş makineleriyle operatör babalarına sürpriz yaptılar
        Tatbikata giden itfaiye erlerine Babalar Günü sürprizi
        Tatbikata giden itfaiye erlerine Babalar Günü sürprizi
        Okul koridorundaki çöpü kutuya atarken görüntülenen öğrenciye tablet hediye...
        Okul koridorundaki çöpü kutuya atarken görüntülenen öğrenciye tablet hediye...