Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Üniversitesine TÜBİTAK'tan "Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği"

        Düzce Üniversitesinin (DÜ) TÜBİTAK'a yaptığı "Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği" başvurusu, kurul onayı alarak desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Üniversitesine TÜBİTAK'tan "Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce Üniversitesinin (DÜ) TÜBİTAK'a yaptığı "Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği" başvurusu, kurul onayı alarak desteklenmeye hak kazandı.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeleri destekleme vizyonu doğrultusunda önemli bir başarıya imza atıldı.

        DÜ Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Araştırma Dekanlığının ortak çalışmalarıyla hazırlanan başvuru, TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Destek Programı kapsamında desteklenecek.

        Proje ile DÜ bünyesinde modern, kapsamlı ve çok disiplinli teknoloji atölyesi kurulması planlanıyor.

        Atölye, öğrenci ve akademisyenlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekleyecek, girişimcilik ve inovasyon çalışmalarına zemin hazırlayacak. Öğrenci ve araştırmacılara yönelik uygulamalı eğitim programları düzenlenerek teorik bilginin pratikle bütünleştirilmesine olanak sağlanacak.

        TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle, üniversitenin bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük ederek genç yeteneklerin gelişimine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        Netanyahu: Tahran'ı boşaltın
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Sosyal medya hesabından arkadaşını kandırdı! Vahşetle biten oyun!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

        Benzer Haberler

        Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalindeki işletmeler denetlendi
        Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalindeki işletmeler denetlendi
        Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü yara almadan kurtu...
        Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü yara almadan kurtu...
        Düzce'de çalışan babalara sürpriz
        Düzce'de çalışan babalara sürpriz
        Düzce'de çocuklar babaları için pasta yaptı
        Düzce'de çocuklar babaları için pasta yaptı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Ellerindeki oyuncak iş makineleriyle operatör babalarına sürpriz yaptılar
        Ellerindeki oyuncak iş makineleriyle operatör babalarına sürpriz yaptılar