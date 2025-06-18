Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapılıyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki bazı ikaz ve uyarı tabelalarının görüşü etkileyecek düzeyde çalılıklarla kaplanması üzerine çalışma başlattı.
Geçişin virajlı bölümlerinden başlayan çalışmalar kapsamında trafik ikaz ve uyarı tabelalarının çevresinde biten otlar, iş makineleriyle kesildikten sonra kaldırılıyor.
Temizlik çalışmasıyla sürücülerin yol ve sürüş güvenliği sağlanıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.