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        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapılıyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 18.06.2025 - 18:00
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        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapılıyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güzergahtaki bazı ikaz ve uyarı tabelalarının görüşü etkileyecek düzeyde çalılıklarla kaplanması üzerine çalışma başlattı.

        Geçişin virajlı bölümlerinden başlayan çalışmalar kapsamında trafik ikaz ve uyarı tabelalarının çevresinde biten otlar, iş makineleriyle kesildikten sonra kaldırılıyor.

        Temizlik çalışmasıyla sürücülerin yol ve sürüş güvenliği sağlanıyor.

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