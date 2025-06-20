Düzce'den kısa kısa

Yığılca Belediyesinde yeni ekskavatör ve kamyon hizmete alındı.

Yığılca Şehir Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, belediyenin hizmet araçları envanterine yeni katılan ekskavatör ve kamyonunun tanıtımını yaptıklarını söyledi.

İş makinalarının ilçenin geleceği için atılan önemli adımın göstergesi olduğunu vurgulayan Savaş, "Yolların bakımı, yeni yolların açılması, su ve kanalizasyon hatlarındaki çalışmalar, park ve bahçelerin düzenlenmesi gibi birçok alanda güçlü ve yeterli ekipmanlara sahip olmak zorunluluktur. Yeni araçlar tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere alındı." dedi.

Programa, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilgın, muhtarlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Gölyaka'da antikacı açıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde antika dükkanı açıldı.

Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, ilçede yıllardır antika merakıyla bilinen esnaf Şaban Tok'un, kendi çabalarıyla oluşturduğu iş yerinin açılışına katıldı.