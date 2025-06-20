Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Yığılca Belediyesinde yeni ekskavatör ve kamyon hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yığılca Belediyesinde yeni ekskavatör ve kamyon hizmete alındı.

        Yığılca Şehir Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, belediyenin hizmet araçları envanterine yeni katılan ekskavatör ve kamyonunun tanıtımını yaptıklarını söyledi.

        İş makinalarının ilçenin geleceği için atılan önemli adımın göstergesi olduğunu vurgulayan Savaş, "Yolların bakımı, yeni yolların açılması, su ve kanalizasyon hatlarındaki çalışmalar, park ve bahçelerin düzenlenmesi gibi birçok alanda güçlü ve yeterli ekipmanlara sahip olmak zorunluluktur. Yeni araçlar tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere alındı." dedi.

        Programa, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilgın, muhtarlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Gölyaka'da antikacı açıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde antika dükkanı açıldı.

        Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, ilçede yıllardır antika merakıyla bilinen esnaf Şaban Tok'un, kendi çabalarıyla oluşturduğu iş yerinin açılışına katıldı.

        Açılış kurdelesi kesen Belediye Başkanı Coşkun, buranın bir müze havasında olup yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olabileceğini ve ilçeye değer katacağını dile getirerek hayırlı olmasını diledi.

        Açılışa, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!

        Benzer Haberler

        Gönüllü gençler tedavi gören çocuklara hastanede karne sevinci yaşattı
        Gönüllü gençler tedavi gören çocuklara hastanede karne sevinci yaşattı
        Düzce'de kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Düzce'de kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Düzce'de rahatsızlanan genç kız ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi
        Düzce'de rahatsızlanan genç kız ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Çocuklarının duygu yüklü mektuplarıyla sigara bağımlılığından kurtuldular
        Çocuklarının duygu yüklü mektuplarıyla sigara bağımlılığından kurtuldular
        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapılıyor
        Bolu Dağı geçişinde yol güvenliği için temizlik çalışması yapılıyor