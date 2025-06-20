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        Düzce'de denize giren kişi boğuldu

        Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde serinlemek için denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:09
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        Düzce'de denize giren kişi boğuldu
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        Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde serinlemek için denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

        D-655 Akçakoca- Alaplı bağlantı yolu Akkaya Plajı'nda serinlemek için denize giren Mahsun Yayasit (29) akıntıya kapıldı.

        Yayasit'in kıyıya çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede dalış yapan ekipler kaybolduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzakta Yayasit'e ulaştı.

        Ekiplerce denizden çıkarılarak sahile getirilen Yayasit'in, sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yayasit'in Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Akçakoca 112 Acil Sağlık ekibinde görevli acil tıp teknikeri (paramedik) olduğu öğrenildi.

        Genç sağlıkçının cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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