Düzce'de tır ve 2 servis minibüsünün karıştığı kazada 6 işçi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

D-100 kara yolu İhsaniye mevkisinde yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda A.C. idaresindeki 81 ABY 907 plakalı ve M.Ö. kontrolündeki 81 ADG 018 plakalı servis minibüsleri ile Y.K. yönetimindeki 34 VYG 83 plakalı tır kazaya karıştı.

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