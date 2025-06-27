Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yetenek taramasıyla keşfedilen eskrim sporcuları, geleceğe hazırlanıyor

        Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında eskrime yetenekleri keşfedilen Ilgaz Çakmak ve Ahmet Arif Yesirci, ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yetenek taramasıyla keşfedilen eskrim sporcuları, geleceğe hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında eskrime yetenekleri keşfedilen Ilgaz Çakmak ve Ahmet Arif Yesirci, ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

        Bakanlık tarafından yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde yürütülen program çerçevesinde Düzce'de yaşayan 12 yaşındaki Ilgaz ve 11 yaşındaki Ahmet Arif 3 yıl önce eskrimle tanıştı.

        Kısa sürede bu spordaki yeteneklerini gösteren iki sporcu, Türkiye'deki okul sporları ve özel turnuvalarda başarılara imza attı. Ilgaz ve Ahmet Arif, kendilerini geliştirip Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eskrim antrenörü Oğuz Yıldırım eşliğinde çalışan sporcular, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde de özel izinle zaman zaman idman yapıyor.

        Yıldırım, AA muhabirine, Düzce'de 3 yıl önce eskirim branşında çalışmaların başlandığını, hem bu sporu tanıtmaya hem de öğrenci yetiştirip geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl belirli periyotlarda okullarda yapılan "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı"nda başarılı öğrencileri tespit ettiklerini anlatan Yıldırım, "İki öğrencimizi yetenek taramasında keşfettik. Çocuklarımızı bu spora yönlendirdik. Eskrim çalışmaya başladığımızda önlerinin açık olduğunu net şekilde gördük. Türkiye'deki çeşitli turnuvalarda dereceler elde ettik." dedi.

        Yıldırım, öğrencilerin yeni yarışmaya başlamalarına rağmen çeşitli turnuvalarda dereceye girdiğine dikkati çekerek, "İleride madalyalar almayı hedeflediğimiz geleceği parlak çocuklarımız. Bakanlığımız tarafından yürütülen yetenek taraması çalışmasındaki asıl hedef, branşlaşma ve sporcunun yeteneğinin keşfedilmesi. Bu çocuklarımız bunun en büyük örneği." diye konuştu.

        - Ilgaz: "İyi bir seviyeye ulaştım"

        Yaklaşık 3 yıl önce yetenek taramasında keşfedilerek eskrime başlayan 12 yaşındaki Ilgaz Çakmak, okulunda yapılan taramada yüzde 90 oranla başarı gösterdiğini ve bu spora yönlendirildiğini anlattı.

        Ilgaz, spora yatkın bir ortamda yaşadığını ve merak ettiği için eskrim branşına yönlendiğine değinerek, "Bir merakım vardı ama genel anlamda yetenek taramasından sonra aldığım ders ve kurslarla eskrim yapmaya başladım. İyi bir seviyeye ulaştım." ifadelerini kullandı.

        Yetenek taramasıyla spora başlayan 11 yaşındaki Ahmet Arif de eskrimi çok sevdiğini ve çok eğlenceli bulduğunu dile getirdi.

        Ahmet Arif, Kocaeli'de düzenlenen bir turnuvada derece yaptığını belirterek, "Yetenek taramasının erken yaşta yapılması çok güzel. Çoğu kişinin asıl yeteneğinin görünmesini sağlıyor. Bu anlamada çok iyi bir uygulama." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        İşçi servis minibüsleri çarpıştı; 8 yaralı
        İşçi servis minibüsleri çarpıştı; 8 yaralı
        Düzce'de tır ve 2 servis minibüsünün karıştığı kazada 6 işçi yaralandı
        Düzce'de tır ve 2 servis minibüsünün karıştığı kazada 6 işçi yaralandı
        İşçi sevris minibüsleri çarpıştı; 8 yaralı
        İşçi sevris minibüsleri çarpıştı; 8 yaralı
        Düzce ve Karabük'te "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla farkındalık et...
        Düzce ve Karabük'te "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla farkındalık et...
        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Düzce'de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        "4. Gölyaka Havacılık Festivali" hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
        "4. Gölyaka Havacılık Festivali" hava muhalefeti nedeniyle ertelendi