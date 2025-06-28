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        AFAD Başkanı Pehlivan, Düzce'de "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı"nda konuştu:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Akredite olmuş 12 binin üzerinde personelimiz var ve genel olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından yetiştirdiğimiz ekiplerle 130 bin rakamına ulaşmış durumdayız, 70 binin üzerinde de destek AFAD gönüllümüz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:15 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:29
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        AFAD Başkanı Pehlivan, Düzce'de "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı"nda konuştu:
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Akredite olmuş 12 binin üzerinde personelimiz var ve genel olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından yetiştirdiğimiz ekiplerle 130 bin rakamına ulaşmış durumdayız, 70 binin üzerinde de destek AFAD gönüllümüz var." dedi.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası'nda, AFAD akreditasyonuna sahip 55 ekipten 732 personelin katıldığı "2025 Marmara Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı" düzenleniyor.

        Kampta, dragon bot, kürek, rafting yarışlarına katılan ekipler, oryantiring, masa tenisi, voleybol, badminton ve dart etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Etkinlikleri inceleyen Pehlivan, AA muhabirine, kamplarda ulusal düzeyde 25, yerel düzeyde de 23 grubun bulunduğunu söyledi.

        Pehlivan, afet anında hizmetlerin yerine getirilmesi için akreditasyon hizmeti sunduklarını dile getirerek, "Afet ve acil durum anlarında hizmet verme standartların belirlenmesi, öğretilmesi, öğrenilmesi ve hakim kılınması, ekipler arasında koordinasyonun sağlanması noktasında akreditasyon sistemimiz ve yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik çerçevesinde başvuran kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerini eğitiyoruz, sınava tabi tutuyoruz ve akreditasyonlarını sağlıyoruz. Bugün itibarıyla ülkemiz genelinde 369 ekip ve 12 binin üzerinde üyeyi yetiştirmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

        Türkiye'de 7 bölgede yapacakları kamplarla, birlikte çalışma anlayışını pekiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Pehlivan, "Akredite olmuş 12 binin üzerinde personelimiz var ve genel olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından yetiştirdiğimiz ekiplerle 130 bin rakamına ulaşmış durumdayız, 70 binin üzerinde de destek AFAD gönüllümüz var. Biz büyük bir aileyiz." diye konuştu.

        - "Birlikte bu orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz"

        Pehlivan, son dönemlerde sıcakların artması, nemin düşmesi ve rüzgarın artmasıyla orman yangınları çıktığını belirterek, yangınları yakından takip ettiklerini söyledi.

        AFAD olarak özellikle yerleşim yerlerinin, orman yangınlarından zarar görmemesi konusunda tahliye çalışmaları yaptıklarını ifade eden Pehlivan, bütün kurum ve kuruluşlarla orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

        Pehlivan, böyle hassas dönemlerde vatandaşların kurallara çok dikkat etmesi gerektiğini aktararak, yasakların ormanları korumak maksadıyla uygulandığını sözlerine ekledi.

        Vali Selçuk Aslan da cennet bir coğrafyaya sahip Topuk Yaylası'na misafir olarak gelen ekiplerden güzel geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

        Kamp yarın sona erecek.

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