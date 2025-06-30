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        "2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı

        2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:54
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        "2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası" Düzce'de başladı
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        2025 Okçuluk ASES Türkiye Şampiyonası başladı.

        Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce Belediyesinin desteğiyle Şıralık mevkiindeki Düzce Şehir Stadyumu'nda düzenlenen şampiyona, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan sporcuları, antrenörleri ve izlemeye gelen aileleri doğal güzellikleriyle dikkati çeken kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Aslan, şampiyonaya 140 farklı kulüpten yaklaşık 1400 sporcunun katıldığını belirterek, "Tüm okçularımıza başarılar diliyorum. Ata sporlarımızdan okçuluk alanında sizin gayretiniz, antrenörlerin rehberliği ve velilerimizin teşvikiyle çok büyük başarılar elde edeceğinize inanıyorum." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, turnuvanın 21, 18 ve 15 yaş altı olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirileceğini aktararak, "Türkiye'nin en genç 81'inci vilayeti Düzce'mizde federasyonumuzun ortaklığında 1400'ü sporcu 2 bin kişilik kafileyi ağırlamaktan çok mutluyuz. Kentimizin doğal güzelliklerini, turizm ve tarih altyapısını tanıma fırsatı bulacağınız bu organizasyona geçen yıl da ciddi katılım olmuştu, bu yıl da inşallah başarılı sporcular çıkararak güzel anılarla sizleri Düzce'mizden yolcu edeceğiz." diye konuştu.

        Yazıcı, okçuluk branşında Valilik koordinesinde ve tüm kurumların işbirliğinde Düzce'nin büyük ivme kazandığını, il genelinde 350 lisanslı sporcu bulunduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

        Programa, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili Muhammet Mustafa Bakırcı da katıldı.

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