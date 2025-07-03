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        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:23 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:23
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        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Düzce'de otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        D-100 karayolu Gümüşova Selamlar mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 ADU 700 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet V'ye çarptı.

        Kazanın etkisiyle yola savrularak yaralanan İsmet V, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan İsmet V, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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