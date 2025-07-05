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        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 23:06 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:06
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        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda, koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirildi.

        Sipay Bodrum FK, 11 Temmuz Cuma günü Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacak.

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        Galeri

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