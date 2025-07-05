Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Sipay Bodrum FK, 11 Temmuz Cuma günü Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile hazırlık maçı yapacak.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.

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