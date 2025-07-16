Düzce'de temizlik görevlisinin sahipsiz köpekle oyunu kamerada

Camikebir Mahallesi Murat Reis Sokak'ta temizlik yapan Ahmet Otlu, her gün kendisini gördüğünde yatarak sevecen hareketler sergileyen sahipsiz köpeği oyun oynayarak sevdi.

Düzce Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin her gün temizlediği sokakta kendisini sevgiyle karşılayan sahipsiz köpekle oyunu ve sevmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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