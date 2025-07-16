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        Düzce'de temizlik görevlisinin sahipsiz köpekle oyunu kamerada

        Düzce Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin her gün temizlediği sokakta kendisini sevgiyle karşılayan sahipsiz köpekle oyunu ve sevmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:21
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        Düzce'de temizlik görevlisinin sahipsiz köpekle oyunu kamerada
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        Düzce Belediyesi'nde görevli temizlik işçisinin her gün temizlediği sokakta kendisini sevgiyle karşılayan sahipsiz köpekle oyunu ve sevmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Camikebir Mahallesi Murat Reis Sokak'ta temizlik yapan Ahmet Otlu, her gün kendisini gördüğünde yatarak sevecen hareketler sergileyen sahipsiz köpeği oyun oynayarak sevdi.

        Otlu, elindeki temizlik malzemelerini bırakarak dakikalarca köpekle ilgilendikten sonra o bölgeden uzaklaştı.

        Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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