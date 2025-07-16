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        Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı

        Düzce'de otladığı esnada Melen Çayı'na düşerek mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:27 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:27
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        Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı
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        Düzce'de otladığı esnada Melen Çayı'na düşerek mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı.

        Gölyaka ilçesi Köprübaşı Ömerefendi merasında otlayan sahipsiz eşek dengesini kaybederek, Melen Çayı'na düştü.

        Bulunduğu bölgede mahsur kalan eşeğin sesini duyan vatandaşlar kendi çabalarıyla hayvanı kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı.

        Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler suyun içine girerek eşeğe ulaştı ve halat yardımıyla suyun içerisinden çıkarmayı başardı.

        Olaydan yara almadan kurtulan hayvan tekrar merada otlamak için salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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