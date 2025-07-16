Düzce'de Melen Çayı'nda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı
Düzce'de otladığı esnada Melen Çayı'na düşerek mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı.
Düzce'de otladığı esnada Melen Çayı'na düşerek mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı.
Gölyaka ilçesi Köprübaşı Ömerefendi merasında otlayan sahipsiz eşek dengesini kaybederek, Melen Çayı'na düştü.
Bulunduğu bölgede mahsur kalan eşeğin sesini duyan vatandaşlar kendi çabalarıyla hayvanı kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı.
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan ekipler suyun içine girerek eşeğe ulaştı ve halat yardımıyla suyun içerisinden çıkarmayı başardı.
Olaydan yara almadan kurtulan hayvan tekrar merada otlamak için salındı.
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