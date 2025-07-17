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        "Çocuk vali" yaşadığı kente oyuncak müzesi kazandırdı

        AHMET ÇELİK - Düzce'de geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili vali olan 12 yaşındaki Elif Su Tanay'ın kentte oyuncak müzesi kurulması talebi, Valilik koordinesinde hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:23
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        "Çocuk vali" yaşadığı kente oyuncak müzesi kazandırdı
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        AHMET ÇELİK - Düzce'de geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili vali olan 12 yaşındaki Elif Su Tanay'ın kentte oyuncak müzesi kurulması talebi, Valilik koordinesinde hayata geçirildi.

        Bilgi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Tanay, 23 Nisan 2024'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili vali oldu.

        Temsili vali Tanay, diğer makamlara oturan yaşıtlarıyla yaptığı il idare kurulu toplantısında, kentte atık malzemelerin de değerlendirildiği oyuncak müzesi kurulmasını talep etti.

        Bunun üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın talimatıyla Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi (DÜ), İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde talebin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

        Kent genelinde yapılan çağrının ardından muhtarlar, vatandaşlar, kurum müdürleri ve öğrencilerin bağışladığı oyuncaklar, belediye bünyesindeki Bilim Merkezi'nde müze için tahsis edilen alana yerleştirildi.

        Müzede, 1980'li yıllardan kalma oyuncaklar, ilk ve ortaokul öğrencilerince yapılan eserler, maketler ve çeşitli oyuncaklar bulunuyor.

        Bağışlananların yanı sıra atık malzemelerden yapılan oyuncakların da yer aldığı müze, her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayacak.

        - "Sıfır atık fikrinden aldığımız ilhamı çocuklarımızın hayal gücüyle birleştirdik"

        Vali Aslan, AA muhabirine, geri dönüşüm malzemelerinin de kullanıldığı oyuncak müzesi kurulmasını isteyen çocukların vizyonunun kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesinden ilham aldıklarını aktaran Aslan, "Sıfır atık fikrinden aldığımız ilhamı çocuklarımızın hayal gücüyle birleştirerek, tüm kamu kurumlarını da sürece dahil ederek bu fikrin peşinden yürüdük." dedi.

        Aslan, envanterinde 10 bini aşkın eser bulunan müzeyi açılışa hazır hale getirdiklerini belirterek, kendisinin yanı sıra AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, oyuncak koleksiyonerleri ve öğrencilerin de müzeye oyuncak bağışı yaptığını kaydetti.

        Müzedeki oyuncakların yarısının atık malzemelerden elde edildiğini dile getiren Aslan, "Bunlar bu serginin seçkin eserlerini oluşturmaktadır. 'Hayal et, merak et, yeniden üret' şiarıyla bu güzelliğin ortaya çıkmasına vesile olduk." ifadesini kullandı.

        - "Kalbimde kelebekler uçuşuyor"

        Elif Su Tanay da müzenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Valimiz sözünü tuttu. Arkadaşlarımla bu kararı alırken bu kadarını hayal etmemiştik ama hayata geçirildi ve herkesin elinin altında." dedi.

        Yetişkinlerin, çocuklarıyla burayı ziyaret ederek geçmişi yad etme fırsatı bulabileceğini anlatan Tanay, "Kalbimde kelebekler uçuşuyor çünkü ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Benim ve arkadaşlarımın kararıyla oluyor. Tabii burada Valimizin ve Düzce halkının da etkisi var. Bu heyecan ve mutluluk verici bir şey. Türkiye'nin ilk sıfır atık oyuncak müzesine vesile olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

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        Galeri
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