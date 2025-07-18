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        Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklanacak:

        ÖMER ÜRER - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nin yeni teknik direktörü Burhan Eşer, takım kültürü oluşturup hedeflere odaklanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:05
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        Bodrumspor Teknik Direktörü Burhan Eşer, takım kültürüyle hedeflere odaklanacak:
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        ÖMER ÜRER - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nin yeni teknik direktörü Burhan Eşer, takım kültürü oluşturup hedeflere odaklanacak.

        Futbolculuk kariyerinde bir dönem yeşil-beyazlı kulübün formasını da giyen ve takım kaptanlığı yapan Eşer, ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayacağı ekibinde futbol ruhunu yaşatarak istikrar hedefliyor.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ege temsilcinin 40 yaşındaki çalıştırıcısı, futbolculuk ve yardımcı antrenörlük kariyerinde edindiği tecrübeleri de takıma aktararak başarı kovalayacak.

        - "Bodrumspor her zaman üst lig hedefi olan bir kulüptür"

        Burhan Eşer, AA muhabirine, arkadaş ve aile ortamında iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

        Bodrumspor'un geçen sezon Süper Lig'de çok iyi mücadele etmesine rağmen 1. Lig'e düşen son takım olduğunu hatırlatan Eşer, " Geçen yıl artık geride kaldı, konuşmanın çok da anlamı yok. Oyuncular aslan gibi mücadele etti. Son periyotta istemediğimiz sonuçlar aldık ve küme düştük." dedi.

        Kulüp kültürüne önem verdiklerini vurgulayan Eşer, şöyle devam etti:

        "Türk futbolunda kulüp kültürünün sıkıntılarını biliyoruz. Bizim zaten bir kültürümüz vardı ama ufak aksaklıklar oldu. Tekrar fabrika ayarlarımıza döneceğiz, dönüyoruz da. Bodrumspor her zaman üst lig hedefi olan bir kulüptür. Hem genç oyunculara yatırım yapıyoruz hem de hedefi kovalayan takım oluşturuyoruz. İnsanlar Bodrumspor'u izlediklerinde yoğun kulüp kültürü olduğunu görecekler. Oyuncu grubu, yönetim hepsi gerçek anlamda profesyonel bir ekip. Kulüp kültürünü oluşturduktan sonra kupanın olduğu her yerde hedefimiz hep olacaktır."

        Eşer, Bodrum'un tatil yöresi olarak tanındığını, geçen yıl Bodrumspor'la futbol kültürünün de olduğunun bilinmeye başlandığını dile getirerek, "Bodrumspor'un mazisi çok eskiye dayanır. Bulunduğumuz lige renk katacağız, keyif vereceğiz. Taraftarımıza ve izleyicilere, Bodrumspor'dan keyif alacakları takım olacağız. Önceliğimiz o kültür. Bu oluştuğunda hedefler kendiliğinden gelecektir. Bodrumspor'un mazisinden gelen bir kültürü var, bunu tekrar yaşatacağız. Kültürümüzün en başında aile olmak vardır. Futbolda sonuçlar bir yere kadar, gelir geçer ama o kültür ve aile ortamını oluşturup sevgi, coşkuyu oluşturursak her türlü başarı kendiliğinden gelir." ifadelerini kullandı.

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