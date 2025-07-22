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        Kocaelispor, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:20
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        Kocaelispor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Yeşil-siyahlı ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda top kapma, pas, baskı çalışmaları ve maç yaptı.

        Kocaelispor antrenmanı taktik organizasyonlarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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