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        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:13
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        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

        Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marcel Licka yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma çalışmalarının ardından pas, pres ve koordinasyon çalıştı.

        Fatih Karagümrük, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.

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