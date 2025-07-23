Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marcel Licka yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma çalışmalarının ardından pas, pres ve koordinasyon çalıştı.
Fatih Karagümrük, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile hazırlık maçı yapacak.
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