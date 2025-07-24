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        Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Prusias Düzce yarışları ertelendi

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından Düzce'de düzenlenmesi planlanan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Baja Prusias Düzce yarışları, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:11
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        Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Prusias Düzce yarışları ertelendi
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) tarafından Düzce'de düzenlenmesi planlanan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Baja Prusias Düzce yarışları, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle ertelendi.

        DOSOD'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğin, orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman kahramanlarının aziz hatırasına duyulan saygı gereği ertelendiği belirtildi.

        Kentte 25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun yeni tarihinin, TOSFED tarafından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılan paylaşımda, "Başta şehit olan orman işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, mesai arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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