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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:07
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Arslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

        Arslan, daha sonra belediyenin kadın personel ve çocuklarına yönelik Aydınpınar Şelaleleri Sosyal Tesisi'nde düzenlediği pikniğe katıldı.

        Burada konuşan Arslan, Türkiye'nin çeşitli illerinde süren orman yangınları ve orman yangını şehitleri nedeniyle üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

        Orman yangınlarının tüm ülkeyi yasa boğduğunu belirten Arslan, "Bugün hüzünlüyüz, kaybettiğimiz başta ormancılarımız olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ateşle savaşan kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Benzer acılar bir daha yaşanmasın inşallah." dedi.

        Düzce'de dayanışma içerisinde çalıştıklarını kaydeden Arslan, "Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Düzce'mizi geleceğe taşımak konusundaki bütün gayret ve çabalarına teşekkür ediyoruz. Sendika temsilcilerimizin hepsine bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Kadınların çalışma hayatında yer alması ve devamlılığı konusunda gösterdiği özveri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de iş hayatında barışın ve dayanışmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Bu piknik, bu birliktelik, çalışma hayatındaki dayanışmayı göstermesi bakımından büyük anlam ifade ediyor. Sendikamız ve biz, kaynaklarımızı ve imkanlarımızı çalışanlarımız lehine kullanmak için gayret gösteriyoruz. Karşılıklı değerlendiriyor ve her iki yılda bir yaptığımız sözleşmelerde mutabakat sağlıyoruz. Düzce'de çalışma barışı vardır, işçi ve işveren arasında bir sosyal dayanışma vardır. Bu birlikteliğin Düzce'nin yararına olduğunu sizlerle paylaşmak isterim."

        Etkinliğe AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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