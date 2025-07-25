HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Arslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Arslan, daha sonra belediyenin kadın personel ve çocuklarına yönelik Aydınpınar Şelaleleri Sosyal Tesisi'nde düzenlediği pikniğe katıldı.

Burada konuşan Arslan, Türkiye'nin çeşitli illerinde süren orman yangınları ve orman yangını şehitleri nedeniyle üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Orman yangınlarının tüm ülkeyi yasa boğduğunu belirten Arslan, "Bugün hüzünlüyüz, kaybettiğimiz başta ormancılarımız olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ateşle savaşan kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Benzer acılar bir daha yaşanmasın inşallah." dedi.

Düzce'de dayanışma içerisinde çalıştıklarını kaydeden Arslan, "Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Düzce'mizi geleceğe taşımak konusundaki bütün gayret ve çabalarına teşekkür ediyoruz. Sendika temsilcilerimizin hepsine bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Kadınların çalışma hayatında yer alması ve devamlılığı konusunda gösterdiği özveri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.